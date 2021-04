Autozulieferer: Schaeffler: China-Geschäft treibt Umsatz nach oben

Die Konjunkturbelebung in China treibt den Umsatz beim fränkischen Industrie- und Autozulieferer Schaeffler nach oben. Die Erlöse seien in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres währungsbereinigt um 11,2 Prozent auf 3,56 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Montag mit.