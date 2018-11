Autozulieferer Schaeffler will nach Gewinneinbruch die Kosten senken

Herzogenaurach Der Zulieferer Schaeffler will nach einem Gewinneinbruch und gesenkten Prognosen stärker auf die Kosten achten. „Was jetzt zählt, ist Kosten- und Kapitaldisziplin“, sagte Vorstandschef Klaus Rosenfeld am Mittwoch in Herzogenaurach. Im dritten Quartal fiel der für die Aktionäre verbleibende Gewinn des MDax-Konzerns um 16 Prozent auf 257 Millionen Euro.