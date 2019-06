Batteriehersteller: Varta expandiert weiter und erwägt daher Kapitalerhöhung

DüsseldorfWegen des Nachfragebooms bei Lithium-Ionen-Zellen will Varta die Produktionskapazitäten noch stärker als bislang geplant ausbauen und erwägt zur Finanzierung eine Kapitalerhöhung. Die Fertigung solle auf über 80 Millionen Zellen jährlich in 2020 erweitert werden und auf deutlich über 100 Millionen Zellen per anno in 2021, teilte das traditionsreiche Batterieunternehmen am Mittwoch mit.