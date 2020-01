Baumaschinen: Wacker Neuson verfehlt Gewinnziel und legt Sparprogramm auf

Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson hat sich mit seinen Gewinnerwartungen erneut verschätzt. Aufgrund schwacher Geschäfte vor allem in Nordamerika lag das Betriebsergebnis im abgelaufenen Jahr unter der bereits gesenkten Prognose des Managements, wie das Unternehmen in München mitteilte. Vorstandschef Martin Lehner will mit einem Sparprogramm gegensteuern. An der Börse brach die Aktie am Dienstag um acht Prozent ein und war damit schwächster Titel im Kleinwerteindex SDax.