Biotech-Branche: Biontech sammelt beim Börsengang in den USA 150 Millionen Dollar ein

Die deutsche Biotechfirma Biontech hat am Donnerstag beim Börsengang in den USA 150 Millionen Dollar eingesammelt. Dies war deutlich weniger als erhofft. Die vor ihrem Debüt an der US-Technologiebörse Nasdaq stehende Mainzer Firma konnte zehn Millionen Papiere zu je 15 Dollar an Investoren bringen.