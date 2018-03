Blitzanalyse: BASF will nach Rekordjahr weiter zulegen

Die Konzernbereiche Performance Produkte und Funktionslösungen, in denen die BASF eine Vielzahl von höher veredelten Chemieprodukten gebündelt hat, verbuchten trotz höherer Umsätze Gewinnrückgänge. Grund waren vor allem gestiegene Rohstoffpreise, die man nicht voll an die eigenen Kunden weitergeben konnte. Bei Performance-Produkten (Vitamine, Pigmente, Nahrungszusätze etc ) sank das operative Ergebnis um 20 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Bei Funktionsmaterialien und Lösungen (Kunststoffe, Farben, Katalysatoren) lag das operative Ergebnis mit 1,6 Milliarden Euro um 17 Prozent unter Vorjahresniveau. Vor allem im vierten Quartal schnitten beide Sparten sehr schwach ab.