Branche in der Rezession Industrie baut erstmals seit 2010 Stellen ab

Das Barometer signalisiert erst ab 50 ein Wachstum, weshalb es eine anhaltende Rezession anzeigt. „Nach wie vor bremst das produzierende Gewerbe das Wachstum enorm“, sagte Markit-Ökonom Phil Smith. Es gebe aber auch Hoffnung: Aufträge und Exporte seien nicht mehr so stark geschrumpft wie zuvor.



Das sieht die Bundesregierung ähnlich. „Es gibt erste Signale, die ein Ende des Abschwungs in der Industrie und damit eine allmähliche konjunkturelle Belebung der Gesamtwirtschaft wahrscheinlicher machen“, heißt es im Monatsbericht des Bundeswirtschaftsministeriums. So deute sich bei den Aufträgen eine Stabilisierung an. Die Industrie leide aber nach wie vor unter der globalen Investitionsschwäche, die nicht zuletzt durch die von US-Präsident Donald Trump angefachten Handelskonflikte ausgelöst wurde. Bei der Produktion dürfte der Tiefpunkt noch nicht erreicht worden sein.