 Brasilien: Bergbaukonzern Vale kündigt Spenden für Opfer des Dammbruchs an

BrumadinhoNach dem Dammbruch an einer Eisenerzmine in Brasilien mit zahlreichen Toten hat die Betreiberfirma Vale den Familien der Opfer Spendenzahlungen angeboten. Das Unternehmen wolle pro Todesopfer 100.000 Reais (23.600 Euro) zahlen, kündigte Konzernsprecher Sergio Leite am Mittwoch laut einem Bericht des Nachrichtenportals G1 an. Dies sei ein freiwilliges Angebot des Unternehmens und keine Entschädigungszahlung.