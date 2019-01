 Chemiebranche: Grünes Licht für Übernahme von Solvay-Polyamidgeschäft durch BASF

FrankfurtDie EU-Kommission hat die Übernahme des Polyamidgeschäfts der belgischen Solvay durch BASF genehmigt. Die Kommission gab dem 1,6 Milliarden Euro schwerem Deal am Freitag unter Auflagen grünes Licht. Die von den beiden Konzernen angebotenen Zugeständnisse beseitigten die wettbewerbsrechtlichen Bedenken, teilte die Behörde mit. Dazu gehörten anderem der Verkauf von Solvay-Produktionsanlagen in Frankreich, Polen und Spanien an einen einzigen Käufer, die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmen sowie langfristige Lieferverträge über das wichtige Nylon-Vorprodukt Adiponitril.