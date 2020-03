Chemieindustrie Corona-Krise dämpft Erwartungen bei Lanxess

Der Chemiekonzern Lanxess rechnet angesichts der Corona-Krise mit weiteren Belastungen des Geschäfts. „Wir sehen im Februar und März, dass Corona seine Spuren hinterlässt“, sagte Lanxess-Chef Matthias Zachert am Mittwoch in Köln. Das gilt auch ganz praktisch: Der Konzern gab seine Geschäftszahlen für 2019 am Mittwoch telefonisch durch, anstatt wie sonst üblich vor Ort einzuladen.