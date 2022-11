Chemieindustrie: Hedgefonds setzt Brenntag-Übernahmeziel Univar unter Druck

Der US-Chemikalienhändler Univar sollte sich nach Ansicht seines Aktionärs Engine Capital nicht ohne weiteres auf eine Übernahme durch den deutschen Rivalen Brenntag einlassen. Der US-Hedgefonds forderte den Vorstand von Univar Solutions in einem offenen Brief vom Mittwoch auf, stattdessen einen formalen Verkaufsprozess aufzusetzen, in dem auch andere Bieter in Frage kämen.