Chemiekonzern: BASF hält trotz schwachen Quartals an Zukunftsplänen fest

BASF will zudem weltweit 6000 der 122.000 Stellen streichen. Dieses Ziel solle so schnell wie möglich erreicht werden, sagte Brudermüller, der die Mittelfrist-Ziele des Konzerns bekräftigte. Zu den Mittelfrist-Zielen gehört auch, die Dividende jährlich zu steigern. Diese Ankündigung ließ den Kurs der BASF-Aktie am Freitag steigen. Zum Handelsbeginn stieg der Kurs um 1,8 Prozent.