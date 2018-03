Evonik Industries will 2018 Umsatz und operativen Gewinn steigern

Kullmann setzt aber auch auf Sparmaßnahmen. Im Vertrieb und in der Verwaltung will er die Kosten bis Ende 2020 um 200 Millionen Euro reduzieren. Dies soll in Deutschland ohne betriebsbedingte Kündigungen geschehen. Zudem will der Manager im Geschäft mit Ergänzungsmitteln für die Tiernahrung - der zweitgrößten Evonik-Sparte - 50 Millionen Euro bis 2020 einsparen. Kullmann war im Mai an die Spitze des Essener Konzerns gerückt, bei dem in den vergangenen Jahren die Kosten schneller als die Umsätze gestiegen waren. Der Evonik-Chef will mit den Einsparungen auch sein Gewinnziel sichern: Die Ebitda-Marge soll bei 18 bis 20 Prozent liegen, hatte er angekündigt. Kullmann hatte bei seinem Amtsantritt erklärt, Evonik profitabler machen zu wollen. Er wolle Evonik zum "besten Spezialchemie-Konzern der Welt formen".