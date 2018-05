Chemiekonzern: Worauf Sie bei den Bayer-Zahlen achten sollten

In der Pharmasparte muss Bayer zudem spürbare Ausfälle bei älteren Medikamenten wie etwa dem Blutdrucksenker Adalat verkraften. Die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA hatte Qualitätsmängel in der Produktion in Leverkusen moniert. Wann diese Probleme voll behoben sind, ist bisher noch unklar. Sie werden der Pharmasparte in diesem Jahr 300 Millionen Euro an Betriebsgewinn kosten.