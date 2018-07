Chemikalien-Händler: Brenntag expandiert in Kanada

Der weltgrößte Chemikalienhändler Brenntag will sich durch einen Zukauf in Kanada verstärken. Der in Essen ansässige Konzern habe mit der Canada Colors and Chemicals vereinbart, deren Chemiehandelsgeschäft „CCC“ zu übernehmen, teilte Brenntag mit. Das Unternehmen habe im vergangenen Jahr etwa 140 Millionen Euro umgesetzt. Der Abschluss der Transaktion solle bereits in den kommenden Wochen unter Dach und Fach gebracht werden. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.