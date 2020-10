Corona-Behandlung: Roche und Atea entwickeln gemeinsam Covid-19-Medikament

Der Schweizer Pharmakonzern Roche will gemeinsam mit der US-Firma Atea Pharmaceuticals ein Medikament zur Behandlung von am Coronavirus erkrankten Patienten entwickeln. Der antivirale Wirkstoff AT-527 befinde sich derzeit in der zweiten Phase der klinischen Entwicklung und eine Phase-III-Studie soll im ersten Quartal kommenden Jahres beginnen, teilten die beiden Unternehmen am Donnerstag mit. Untersucht werden soll dabei auch, ob sich die Arznei zur Behandlung von nicht hospitalisierten Covid-19-Patienten eignet.