Corona: Schafft es der Biontech-Impfstoff doch noch nach China?

Die Reise von Bundeskanzler Scholz, der mit einer Wirtschaftsdelegation Ende dieser Woche in Peking eintrifft, nährt nun neue Hoffnungen, dass es mit der Biontech-Zulassung doch noch klappen könnte. Zur Reisegruppe gehört neben den Chefs von BASF und Siemens wohl auch ein Vertreter von Biontech. Patricia Flor, die deutsche Botschafterin in Peking, deutete zuletzt an, dass Scholz Präsident Xi auch von der deutschen Impfstrategie überzeugen will. Biontech selbst hält sich zu all dem bedeckt und kommentiert die Vorgänge nicht.