Corona-Strategie Warum wir uns nicht allein auf Schnelltests verlassen können

Da kommt schon mal der Würgereiz hoch: Tief, ganz tief, dringt das Stäbchen in den hinteren Teil der Nase ein, wird dann noch ein paar Mal hin und her gewendet. Erst dann ist der Nasenabstrich fertig – eine unangenehme Prozedur. Der Pharmakonzern Roche will da jetzt Abhilfe schaffen und bringt voraussichtlich in der kommenden Woche einen Schnelltest auf den deutschen Markt, der die Virusprobe im vorderen Nasenbereich entnimmt. Das ist dann deutlich weniger schmerzhaft. Das Ergebnis soll ähnlich aussagekräftig sein wie bei einem tiefen Abstrich. Allerdings darf der Eingriff nur von medizinischem Fachpersonal durchgeführt werden – oder zumindest unter dessen Aufsicht.