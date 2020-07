Coronakrise Continentals Umsatz bricht im zweiten Quartal um fast 40 Prozent ein

Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental hat in der Coronakrise schwere Einbußen hinnehmen müssen und einen deutlichen Verlust eingefahren. Der Umsatz fiel im zweiten Quartal auf 6,62 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Montagabend nach Börsenschluss auf Basis vorläufiger Zahlen in Hannover mitteilte.