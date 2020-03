Coronavirus „Unsere Bilanz ist stabil, es gibt keinen Anlass zur Sorge“

Denn auf seiner Prioritätenliste stehe die Gesundheit der Mitarbeiter „ganz oben“. In den Werken fahre man unter anderem deswegen gerade die Produktion zurück, an „vielen Standorten bis auf Null“. Damit sich möglichst wenige Mitarbeiter treffen, führe man die Übergabe nach einer Schicht nicht mehr physisch durch, Schichten würden sich nicht mehr überlappen, so Degenhart. Viele Kantinen bei Continental sind mittlerweile geschlossen, wo noch geöffnet ist, hat man den Abstand zwischen den Stühlen vergrößert. Schwangeren und Mitarbeitern mit Vorerkrankungen bietet Continental in Absprache mit den Ärzteteams die Möglichkeit, zuhause zu bleiben. Jeder der kann, ist im Homeoffice. Und auch der Vorstand selbst hat sich aufgeteilt: Damit er arbeitsfähig bleibt und bei einem Corona-Fall nicht gleich alle infiziert sind, sind physische Treffen jetzt tabu. Ein Teil des Vorstandes arbeitet deshalb in Hannover, ein anderer in Frankfurt und ein weiterer in Regensburg.