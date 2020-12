Daimler Ineos übernimmt das Smart-Werk in Hambach

Daimler hatte im Sommer angekündigt, sein weltweits Produktionsnetz zu straffen und in diesem Zuge das Werk in Hambach zu verkaufen. Dort wird bisher der Kleinwagen Smart gebaut, den Daimler von der nächsten Modellgeneration an zusammen mit seinem Großaktionär Geely in China produzieren will. Hambach hätte ursprünglichen Plänen zufolge im Gegenzug einen Kompaktwagen aus der neuen Elektro-Modellreihe EQ von Mercedes-Benz bekommen sollen.