Einigung mit IG Metall: Das steht im neuen VW-Tarifvertrag

Im VW-Haustarifvertrag gibt es deutliche Unterschiede zum jüngst abgeschlossenen Flächentarif in der Metall- und Elektroindustrie. Zwar entfällt der im Flächentarif von 2019 an geregelte Festbetrag über rund 400 Euro brutto jährlich. Allerdings steht dem Wegfall die deutliche Aufwertung der betrieblichen Altersversorgung gegenüber. Die dort zusätzlich festgeschriebenen 63 beziehungsweise später 71 Euro Rentenbaustein (90 und 98 Euro statt bisher 27 Euro) fließen von Juli 2019 an monatlich. Damit ergeben sich ab 2020 auf Jahressicht 852 Euro Aufwertung. Zudem werden die neuen Beträge – anders als die bisher gewährten 27 Euro – künftig an die Tariflöhne angepasst und steigen damit dynamisch. Das heißt, die kräftig aufgestockten Rentenbausteine wachsen mit künftigen Tariferhöhungen weiter.