Elektroautobauer Baupause in Grünheide: Wasserverband Strausberg-Erkner dreht Tesla das Wasser ab

Das vorläufige Abschneiden von der Wasserzufuhr behindert die laufenden Bauarbeiten des US-Autobauers. Vom kommenden Sommer an will Tesla in Grünheide im Landkreis Oder-Spree Elektroautos herstellen. In einer ersten Stufe sind 500.000 Elektroautos im Jahr und rund 12.000 Beschäftigte geplant.