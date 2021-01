Elektromobilität Volkswagen startet Batterie-Recycling in Salzgitter

VW prüft zunächst, ob alte Batteriematerialien noch für andere Energiespeicher etwa in Schnellladesäulen weiterverwendet werden können („second life“). Ist dies nicht der Fall, geht es in den eigentlichen, mehrstufigen Recycling-Prozess. „Wertige Rohstoffe können so wieder für den Einsatz in neuen Fahrzeugen eingebracht werden“, erklärte Frank Blome, Geschäftsfeldleiter für Batteriezellen und -systeme. Das Konzept sei „durchaus wirtschaftlich, die Nachfrage im Markt ist da“. Etwa 30 Tonnen wiedergewonnenen Materials zur Fertigung neuer Batterie-Elektroden seien bereits verkauft worden.