Elektromobilität VW bereitet angeblich Einstieg in Batteriezellen-Fertigung vor

Geplant sei, in Europa Gigafabriken zu bauen und Batteriezellen zu produzieren. Eine endgültige Entscheidung über die Pläne gebe es allerdings noch nicht. Volkswagen lehnte einen Kommentar dazu ab. Ein Insider sagte: „Wir schauen uns in verschiedenen strategischen Bereichen an, wie Partnerschaften aussehen können.“ Dazu gehöre auch die Batteriefertigung.