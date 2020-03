Elmar Degenhart Continental-Chef: „Unsere Bilanz ist stabil, es gibt keinen Anlass zur Sorge“

Zugleich appellierte er an die Mitarbeiter, „alles zu tun, um unseren Cash-Flow im positiven Bereich zu halten“. Dazu werde Continental Investitionen zurückfahren und das Working Capital optimieren. „Natürlich ist es am schwierigsten, unser Gewinnniveau in einem einigermaßen akzeptablen Bereich zu halten“, sagte der Vorstandschef. Jeder Mitarbeiter könne aber dazu beitragen, „dass wir in dieser schwierigen Situation auf einem vernünftigen, finanziellen Performance-Niveau bleiben“.