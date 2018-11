Elmotec Statomat Schaeffler kauft Spezialisten für Elektromotoren

Diese Technik habe Schaeffler für seine E-Mobilitäts-Strategie noch gefehlt, sagte Vorstandschef Klaus Rosenfeld am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. „Damit können wir nicht nur Prototypen bauen, sondern auch in die Großserien-Produktion einsteigen.“ Elmotec setzte mit 200 Mitarbeitern zuletzt 40 Millionen Euro um. Die beiden bisherigen Eigentümer sollen als Geschäftsführer an Bord bleiben. Zum Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden.