EM-Motive Daimler steigt aus Elektromotoren-Projekt aus

Das Joint Venture war den Angaben zufolge gegründet worden, um den Einstieg in die Elektromotoren-Fertigung mit kleinen Stückzahlen für beide Partner wirtschaftlich zu gestalten. Daimler will in diesem Jahr seine erste reine Elektroauto-Marke EQC starten. Woher die Motoren stammen, legte das Unternehmen bislang nicht offen. „Aus heutiger Sicht wird Mercedes-Benz Elektromotoren - unter inzwischen guten Wettbewerbsbedingungen - am Weltmarkt kaufen“, teilte Daimler mit.