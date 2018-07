EU-Austritt: Britische Autoindustrie nennen ungeregeltem Brexit „keine Option“

LondonDie britische Autoindustrie hat vor einem ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union gewarnt. Ein solcher Schritt sei keine Option und würde der Branche nicht nur in Großbritannien, sondern auch in Europa schweren Schaden zufügen, erklärte der Chef des Industrieverbandes SMMT, Mike Hawes, am Dienstag.