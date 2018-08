Eylea: EU erlaubt Bayer längere Behandlungsintervalle für Augenmedikament

BerlinBayer hat von der EU grünes Licht für ein neues Behandlungsschema des Augenmedikaments Eylea erhalten. Ärzte können nun die individuellen Behandlungsintervalle für Patienten mit der neovaskulären altersabhängigen Makuladegeneration je nach Befund ausdehnen, wie der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Mittwoch in Berlin mitteilte. Die Patienten müssen sich das Mittel dann nicht mehr so häufig ins Auge spritzen lassen.