Finanzierung im Mittelstand „Für Autozulieferer und Maschinenbauer werden jetzt harte Jahre kommen“

Inwiefern?

Sie haben recht, die Inflation ist in den letzten Monaten zurückgegangen. Allerdings: Dieser Rückgang ist stark energiepreisgetrieben. Wenn wir in den nächsten Monaten für einige Wochen durchgehende Temperaturen unter dem Gefrierpunkt erleben sollten und sich die Gasspeicher leeren, können und werden die Energiepreise auch wieder ganz schnell ansteigen. Auch gibt es derzeit vergleichsweise starke Lohnerhöhungen, die die Preise und damit die Inflation im Zweitrundeneffekt ebenfalls nochmals anheizen können. Ich wäre also bei der Betrachtung der Inflation und damit der EZB-Leitzinsenwicklung auf der vorsichtigen Seite. Ich würde nicht darauf setzen, dass die EZB nächstes Jahr damit beginnt, die Zinsen zu senken, schon gar nicht in größerem Ausmaß. Hinzu kommt: Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Neukreditvergabe der Banken zurückgeht. Weniger Kreditangebot führt ebenfalls zu steigenden Margen, also steigenden Kreditzinsen. Aus Unternehmenssicht ist dies dann sogar eine „doppelte Zinserhöhung“: Nicht nur die Leit- bzw. Referenzzinsen steigen, sondern zusätzlich auch die Risikomargen der Banken.