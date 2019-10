Finanzinvestoren steigen aus AMS plant neuen Anlauf auf Osram

AMS-Chef Alexander Everke erklärte: „Wir sind überzeugt, dass unser Angebot erfolgreich sein wird“ – das hatte der frühere Siemens-Manager allerdings auch vor dem gescheiterten ersten Anlauf gesagt. AMS ist erheblich kleiner als Osram und hoch verschuldet.



Die Chancen jedoch stehen nun besser. Denn gleichzeitig beerdigten die mit AMS bisher konkurrierenden Finanzinvestoren Bain Capital und Advent ihre Übernahmehoffnungen. Die zwei Unternehmen werden kein Übernahmeangebot für den Beleuchtungskonzern Osram abgeben. Das teilten die zwei Unternehmen ebenfalls am Freitag mit. „Das Konsortium sehe derzeit keinen erfolgversprechenden Weg, ein Angebot zu unterbreiten“, hieß es in der Osram-Erklärung. AMS hält nach eigenen Angaben bisher knapp 20 Prozent an Osram. Solange das Unternehmen diesen Anteil nicht abgibt, wäre eine Übernahme durch andere Investoren kaum möglich.