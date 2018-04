Flugzeugbauer: Airbus stoppt offenbar Überarbeitungspläne für A320

„Der Hochlauf läuft nicht so gut wie erhofft“, sagte eine Person mit Kenntnis der Zulieferkette. Ein anderer Insider verwies auf die Triebwerksprobleme beim Bau des A320 neo. Der Turbinenhersteller Pratt & Whitney war wegen technischer Schwierigkeiten mit seinen Lieferungen an Airbus in Verzug geraten.