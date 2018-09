Forschung vor Umbau Bayer gehen Pharma-Blockbuster aus

Die Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto könnte sich für Bayer als teures Milliardengrab entpuppen. Ein Geschworenengericht in Kalifornien verurteilte die US-Tochter Mitte August zu einer Schadensersatzzahlung von 289 Millionen Dollar an einen an Krebs erkrankten Mann, der seine Erkrankung auf das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat zurückführt. Dieses wurde von Monsanto entwickelt. Zwar kündigte das Unternehmen Berufung gegen das Urteil ein, Monsanto sieht sich aber mit rund 8000 ähnlichen Klagen in den USA und damit unabwägbaren Kosten konfrontiert.

In Monsantos zweitwichtigstem Markt Brasilien setzte ein Bundesrichter Anfang August den Einsatz von Glyphosat aus. Neue Produkte mit der Chemikalie durften nicht mehr angemeldet, bestehende Zulassungen sollten aufgehoben werden. Die Maßnahme sollte in Kraft bleiben, bis die brasilianische Gesundheitsbehörde Anvisa neu über die Sicherheit von Glyphosat entschieden hat. Ein brasilianisches Gericht stimmte am Montag zugunsten des Einsatzes von Glyphosat. Das Gericht hob die einstweilige Verfügung zum Verbot glyphosathaltiger Produkte auf, nachdem die Regierung Berufung gegen die Entscheidung eingelegt hatte. Brasilien ist der Hauptwachstumstreiber für das Bayer-Agrargeschäft Crop Science. Gentechnisch veränderte Pflanzen, die gegen Glyphosat resistent sind, sind eine der Haupteinnahmequellen von Monsanto.