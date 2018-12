Frühere Bosch-Managerin Martina Merz soll Aufsichtsrat von Thyssenkrupp führen

Durch die Aufteilung in das Industrie- und Werkstoffgeschäft will Kerkhoff stille Reserven heben und eine Wertsteigerung erzielen. Die Aufspaltung soll im laufenden Geschäftsjahr 2018/2019, das am 30. September 2019 endet, faktisch vollzogen und von der Hauptversammlung im Jahr 2020 endgültig beschlossen werden.

Merz soll den Bochumer Professor für Betriebswirtschaft, Bernhard Pellens, an der Spitze des Aufsichtsrats ablösen. Pellens war erst Ende September als Nachfolger von Lehner an die Spitze des Gremiums gerückt. Neu in das Kontrollgremium berief der Aufsichtsrat den ehemaligen Finanzvorstand des Essener Chemiekonzerns Evonik, Wolfgang Colberg. Der 59-Jährige ist Partner beim Finanzinvestor CVC. Damit ist der Aufsichtsrat von Thyssenkrupp wieder komplett.