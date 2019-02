 Geldautomaten-Anbieter: Rekord-Kurssprung bei Diebold Nixdorf

FrankfurtEin Quartalsumsatz über Markterwartungen beschert Diebold Nixdorf den größten Kurssprung seit der Fusion in 2016. Die in Deutschland notierten Aktien des aus dem Zusammenschluss von Diebold und Wincor Nixdorf hervorgegangenen Geldautomaten-Herstellers stiegen am Mittwoch um bis zu 27,5 Prozent auf ein Sechseinhalb-Monats-Hoch von 5,75 Euro.