Gentherapie-Spezialist: Neuer Pharma-Milliardendeal: Eli Lilly übernimmt Biotechunternehmen Prevail

Der US-Pharmakonzern Eli Lilly will für bis zu 1,04 Milliarden Dollar das auf Gentherapien spezialisierte New Yorker Biotechunternehmen Prevail kaufen. Die Anteilseigner von Prevail sollen 22,50 Dollar je Aktie erhalten – ein Aufschlag von 80 Prozent auf den Schlusskurs am Montag. Die Papiere legten Handel an der Wall Street am Dienstag um 84 Prozent zu, Eli Lilly stiegen um rund zwei Prozent.