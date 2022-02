Gescheiterte Siltronic-Übernahme Ein heilsamer Schock für die Chipindustrie

Es ist daher eine gute Nachricht, dass das deutsche Wirtschaftsministerium die Übernahme des deutschen Chipunternehmens Siltronic durch den taiwanesischen Konzern Global Wafers verweigert. Wer meint, dass der freie Markt hier unnötig gegängelt würde, ignoriert die globale Entwicklung. So greifen die USA längst vehement in den Chipmarkt ein, etwa indem sie Sanktionen gegen den Konzern Huawei und andere Unternehmen im Chipbereich erlassen haben. Sollte China einen Angriff gegen das für die Chipproduktion immens wichtige Taiwan versuchen, würde das zu einer fundamentalen Erschütterung der globalen Chipversorgung führen. Und in dieser Gemengelage sollte Europa tatenlos zusehen, wenn heimische Chipunternehmen an andere Großmächte verschachert werden?