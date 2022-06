Gesundheitskonzern: Fresenius: FMC-Verkauf ist keineswegs beschlossene Sache

Der Gesundheitskonzern Fresenius hat noch keine Entscheidung über einen Verkauf von FMC getroffen und hält sich auch ein Festhalten an seiner Dialysetochter offen. „Ein solcher Verkauf ist keineswegs beschlossene Sache. Wir müssen Fresenius Medical Care nicht verkaufen, um das Wachstum in anderen Unternehmensbereichen zu finanzieren“, sagte Vorstandschef Stephan Sturm in einem am Dienstag veröffentlichten Interview auf der Internetseite des Unternehmens.