Gesundheitskonzern: Fresenius hält an Konzernstruktur fest und sucht neue Kapitalquellen

Die Aktionäre von FMC sollen für das abgelaufene Jahr trotz der Einbußen eine ein Cent höhere Dividende von 1,35 Euro je Aktie erhalten. Fresenius will die Dividende um vier Cent auf 92 Cent je Aktie erhöhen, plant aber eine Wahldividende, die den Aktionären die Möglichkeit geben soll, die Ausschüttung gegen Aktien der Gesellschaft zu tauschen. Daran will sich die Else-Kröner-Fresenius-Stiftung, die 27 Prozent an dem Konzern hält, in vollem Umfang beteiligen.

