Gewerkschaft IG Metall: Opel-Ausgründung Segula will sich um Abfindungen drücken

Laut Tarifvertrag müssten den Mitarbeitern in diesem Jahr vor betriebsbedingten Kündigungen Abfindungen nach dem Opel-Programm „Pace“ angeboten werden, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch mit. Dieses verweigere Segula aber in den bereits begonnenen Verhandlungen zu Interessenausgleich und Sozialplan. Eine Unternehmenssprecherin verwies zunächst auf die noch laufenden Verhandlungen.