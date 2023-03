Großaktionär will Millionen nachschießen: Varta kündigt Sparkurs und Stellenabbau an

Varta hatte im vergangenen Jahr mehrfach seine Prognosen senken müssen. Wegen der sinkenden Nachfrage nach Knopfzellen für Kopfhörer sind in Nördlingen rund 500 Beschäftigte seit Dezember in Kurzarbeit. Pläne für den Neubau einer Fabrik für Batteriezellen für Elektroautos wurden mangels Abnahmezusagen gestoppt. „Ziel weiterer Restrukturierungsmaßnahmen ist die Rückkehr auf einen stabilen Wachstumskurs“, hieß es in der Mitteilung vom Montag. Vor allem das Geschäft mit Mikrobatterien, Knopfzellen und Haushaltsbatterien müsse profitabler werden. Dabei seien auch Personalmaßnahmen geplant, über die nun mit dem Betriebsrat gesprochen werde. Wie viele Stellen wegfielen, könne man derzeit noch nicht sagen, die Gespräche liefen, sagte die Sprecherin.