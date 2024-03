Grüner Wasserstoff Rolls-Royce-Beteiligung geht in die Insolvenz

Es schien der große Durchbruch zu sein: Im Sommer 2022 wurde bekannt, dass der unter anderem im Triebwerksbau tätige Rolls-Royce-Konzern die Mehrheit am Wismarer Entwickler von Elektrolyse-Systemen, Hoeller Electrolyzer, übernimmt. Damit steige Rolls-Royce in den Markt der Wasserstoff-Herstellung mit Elektrolyseuren ein, teilte das britische Unternehmen mit. „Mit dem namhaften Investor im Boot kann das Unternehmen künftig Innovationen in dem wirtschaftlich stark nachgefragten Bereich Erneuerbarer Energien noch stärker vorantreiben“, lobte Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer. Hoeller Electrolyzer leiste Pionierarbeit.