In den vergangenen Jahren hatte es immer wieder Verzögerungen gegeben. Gut vorangegangen ist es zuletzt aber in Sindalah, einer Urlaubsinsel am nördlichen Ende des Roten Meeres: Luxushotels, Villen, ein Yachthafen für 86 Schiffe und ein riesiger Golfplatz. 2800 Besucher soll das Eiland für Reiche und Superreiche jeden Tag beherbergen können. Die Insel wird noch in diesem Jahr die ersten Touristen empfangen, so der Plan.