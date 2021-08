Halbjahreszahlen Waffenhersteller Heckler & Koch steigert seinen Gewinn

Zuletzt hatte der Bund bekanntgegeben, den Auftrag an HK vergeben zu wollen. Doch Haenel legte Rechtsmittel ein, im März 2022 will das Oberlandesgericht Düsseldorf darüber verhandeln. HK-Chef Jens Bodo Koch zeigte sich auf der Hauptversammlung am Dienstag in Oberndorf zuversichtlich, den Auftrag erteilt zu bekommen.