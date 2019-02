 Halbleiterzulieferer: Versum wehrt sich gegen Übernahmeangebot von Merck

Merck hatte am Mittwoch 5,9 Milliarden US-Dollar in bar (knapp 5,2 Mrd. Euro) für Versum geboten und war somit in einen Bieterwettbewerb eingestiegen: Die Amerikaner hatten schon Ende Januar mit dem US-Spezialchemiekonzern Entegris eine Fusion per Aktientausch vereinbart. Den vier Milliarden Dollar schweren Deal möchte Merck übertrumpfen und Versum bis Jahresende übernehmen. Mit dem größten Zukauf seit Jahren will Merck seine Materialsparte stärken.