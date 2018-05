Handelsstreit: Thyssen und Voestalpine beantragen Ausnahme von US-Strafzöllen

Düsseldorf/WienThyssen Krupp und der österreichische Branchenprimus Voestalpine wappnen sich für die drohenden Strafzölle auf Stahlprodukte in den USA. Die Konzerne bestätigten am Donnerstag, dass sie für bestimmte Bereiche beantragt haben, ihre Produkte auch weiterhin zollfrei in die USA zu exportieren zu dürfen.