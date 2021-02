Impfstoffherstellung: Evonik will Biontech mit Lipiden für Impfstoff beliefern

Der Spezialchemiekonzern Evonik stärkt seine Partnerschaft mit Biontech für die Lieferung von Lipiden zur Herstellung des Covid-19-Impfstoffs des Biotechunternehmens. Evonik wolle eine zusätzliche Lipid-Produktion für mRNA-basierte Impfstoffe in Deutschland aufbauen, teilte das Essener Unternehmen am Donnerstag mit. Ab der zweiten Jahreshälfte sollen an den Standorten im hessischen Hanau und Dossenheim bei Heidelberg „kommerzielle Mengen“ für Biontech hergestellt werden.