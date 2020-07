Industrial Cloud Volkswagen will Cloud-Dienste mit Amazon und Siemens ausweiten

Volkswagen will mit einer Erweiterung seiner Online-Dienste die Effizienz bei sich und seinen Partnerunternehmen steigern. Zusammen mit dem Plattformanbieter Amazon und dem Industriekonzern Siemens werde Volkswagen seine so genannte Industrial Cloud für weitere Unternehmen aus Maschinenbau und Technologie öffnen. „Der Volkswagen-Konzern erwartet hierdurch erhebliche Produktivitätssteigerungen in den Werken“, erklärte Europas größter Autobauer am Donnerstag.