Industriedienstleister: Bilfinger-Aktionäre erhalten Sonderdividende nach Apleona-Verkauf

Im zweiten Quartal ging es aufwärts im Bilfinger-Geschäft: Der Umsatz stieg nach dem Einbruch in der Coronakrise um 29 Prozent auf 977 Millionen Euro. Der Auftragseingang erholte sich mit einem Plus von 16 Prozent auf 1,06 Milliarden Euro. Mit einem Nettogewinn von 13 (2020: minus 60) Millionen Euro kehrte das Unternehmen in die Gewinnzone zurück.